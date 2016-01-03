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Экс-бойфренд Рианны взялся за старое: певец избил девушку, которая его сфотографировала

03 января 2016 17:58
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Новости США. 26-летний певец и актер Крис Браун вновь оказался в эпицентре скандала. Накануне в Лас-Вегасе во время закрытой вечеринки он избил женщину, которая его сфотографировала.

Браун, заметив, что один из гостей его снимает,

пришел в замешательство и ударил женщину кулаком в лицо.

Жертва обратилась в полицию. Правоохранители начали расследование и заявили, что Браун является подозреваемым.

По словам представителя певца,

обвинения в адрес Брауна «бесспорно не соответствуют действительности».

Экс-бойфренд Рианны взялся за старое: певец избил девушку, которая его сфотографировала -1

Это далеко не первый случай, когда певец распускает руки. В 2009 году он жестоко избил певицу Рианну, которая была его девушкой. 


Крис Браун и Рианна 

Тогда суд приговорил молодого человека к пяти годам заключения условно, а также обязал посещать реабилитационный центр по предотвращению случаев домашнего насилия.

# происшествия # Фотофакт # Звезды # Крис Браун

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