Экс-бойфренд Рианны взялся за старое: певец избил девушку, которая его сфотографировала

Новости США. 26-летний певец и актер Крис Браун вновь оказался в эпицентре скандала. Накануне в Лас-Вегасе во время закрытой вечеринки он избил женщину, которая его сфотографировала.

Браун, заметив, что один из гостей его снимает,

пришел в замешательство и ударил женщину кулаком в лицо.

Жертва обратилась в полицию. Правоохранители начали расследование и заявили, что Браун является подозреваемым.

По словам представителя певца,