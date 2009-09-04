Экс-батюшка варил коктейли из марихуаны

70-летний пенсионер из деревни Кухты Слуцкого района выращивал у себя в огороде коноплю, а потом перепродавал. За ним установили наблюдение, а 28 августа нагрянули домой.

– В доме дворе в запечатанных мешках было 49 килограммов высушенной марихуаны. И еще 16 кило невысушенного зелья нашли во дворе, - рассказал «КП» начальник отделения наркоконтроля и противодействию торговли людьми Слуцкого РОВД Александр Шаровар.

Пенсионер, выдававший себя за священнослужителя, не растерялся и рассказал милиционерам, как в одной из религиозных книг вычитал, что марихуана помогает прожить в здравии много лет. Из нее получается очень полезный чай, а ванны из наркотиков дарят настоящую молодость. Но стоило сотрудникам милиции сказать, что в отношении дедушки возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, как пенсионер тут же позвонил личному адвокату.

- Он приехал в нашу деревню девять лет назад. Купил себе деревянный домик, навешал на него кресты, и мы все считали его батюшкой, - рассказывает соседка лже-священнослужителя. - Ходил в рясе, к нему постоянно приезжали машины, и он их все водой крестил, молитвы читал.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 13 лет тюрьмы.



Этот гражданин 2 октября 1986 был лишен священного сана за несоответствующее поведение. Это решение священного синода Русской православной церкви и святейшего патриарха Пимена. После лишения сана он стал путешествовать по разным странам СНГ и так попал на территорию Беларуси. Он везде представлялся священником, и от этого было много проблем. Он не имеет никакого отношения к Белорусской православной церкви, - рассказал «КП» ответственный сотрудник Минской епархии Белоруской православной церкви отец Алексий.