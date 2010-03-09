Экологическое ЧП в Пинске: более 150 тонн сточных вод попали в реку Пина

Внештатная ситуация произошла во время ремонта канализационных сетей города. Строители по ошибке направили стоки прямо в ливневую систему.

Первыми неладное почувствовали дежурные городского «Водоканала». В систему перестали поступать сточные воды. Между тем, в это время более 150 тонн зловонных отходов оказались в главной водной артерии города. Виновника ЧП долго искать не пришлось.

Оказалось, русло с душком в брестскую ливневку повернули строители. Во время планового ремонта городской канализации, который выполняла одна из минских фирм, рабочие перепутали и сбросили канализационные стоки в ливневый колодец. Спасать реку от загрязнения пришлось сотрудникам МЧС. Сейчас пробы воды исследуют экологи. Но сказать, какой урон нанесен реке, специалисты пока не берутся.

Людмила Шевкунова, начальник отдела Брестского областного комитета охраны природных ресурсов и окружающей среды:

Сброс хозяйственно-бытовых вод в ливневую канализацию был прекращен, часть стоков была переброшена с помощью специальной техники МЧС на неповрежденный участок сети. Что-то говорит о ситуации или вреде пока мы не можем — пробы исследуются.

Окончательный диагноз Пине экологи поставят только после того, проведут тщательные исследования. Экологическим плюсом в этой ситуации может стать паводок. Уже сегодня вода в реке выше нормы. Да и у местных аграриев теперь есть все предпосылки собрать в пойме Пины рекордный урожай.

Что стало причиной ЧП — халатность или же ошибка по незнанию — выяснит специальная комиссия. Однако, отмечают специалисты -, факт нарушения природоохранного законодательства налицо. И нарушителям вряд ли удастся избежать наказания.