Экологическая катастрофа в Венгрии: на ликвидацию последствий уйдут годы

Токсичные отходы попали в ручьи и реки Дуная. Если оксид железа попадет в главную речную артерию восточной Европы, под угрозой окажется экология Сербии, а также Болгарии, Румынии и Украины. Впрочем, по оценкам экологов, концентрация отравляющих веществ в шламе не настолько высокая, чтобы причинить сильный вред.

Напомним, авария произошла более суток назад. На крупном предприятии по производству алюминия в 160 километрах западнее Будапешта прогремел взрыв. Он разрушил плотину резервуара с ядовитыми отходами. По данным специалистов, всего вылилось до 700 тысяч кубометров опасных веществ. Жертвами стали четыре человека, в том числе трёхлетний ребёнок. Семеро считаются пропавшими без вести. Всего пострадали около 120 человек.

Власти Венгрии признали утечку красного шлама экологической катастрофой. На ликвидацию ее последствий уйдут годы.