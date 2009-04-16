Экологическая авария под Славгородом

На заливной луг рядом с рекой Сож попали почти пять тысяч кубометров сточных вод.

Одно из защитных укреплений на полях фильтрации городских очистных сооружений размыло. Загрязнённая вода хлынула в пойму реки в районе деревни Кургановка. Экологическая авария заставила коммунальщиков собрать сегодня у деревни Кургановка всю свою технику. От городских отстойников до Сожа – всего несколько километров. Но коммунальщики надеются, что до русла самой реки сточные воды не дошли.

Как на самом деле обстоят дела, теперь разбираются экологи. Пробы воды взяты и на месте аварии и в четырех километрах выше и ниже впадения Песчанки в Сож. По результатам первых анализов, загрязнение в пределах допустимых норм. Сохранится ли за Сожем репутация самой чистой реки, специалисты сказать не берутся.

Место для очистных сооружений в Славгороде выбирали тридцать лет назад. И свой ресурс эти отстойники почти исчерпали. Городские власти задумались о новых очистных сооружениях, уже в пятнадцати километрах от реки. Похоже, поторопить с решением их решила сама природа. Нынешняя авария – урок на будущее.

Татьяна Серёгина, Сергей Вишневский, Могилевская область.

