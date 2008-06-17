Экологическая авария на полесской реке Ясельда в Брестской области

По предварительным подсчетом погибло более 80 тысяч пресноводных самых разных видов. Специалисты принимают безотлагательные меры по спасению флоры и фауны местной реки.

О том, что сегодня в 5 километрах от города Береза на реке Ясельда критическая ситуация, видно невооруженным глазом. На поверхности воды неизвестного пока происхождения пленка. А сам берег буквально усыпан погибшей рыбой.

Более суток мертвая рыба плывет по течению Ясельды. Подойти к береговой линии можно разве что в противогазе: едкий запах распространяется на сотни метров. По самым скромным подсчетам погибло 84 тысячи особей. Специалисты в один голос заявляют: теперь экология главной водной артерии Березовского района далека от идеальной.

Между тем, Ясельда только успела оправиться от прошлой экологической аварии. Два года назад мор рыбы произошел в этом же месте из-за превышения концентрации загрязняющих веществ. Его причиной стал сброс из очистных сооружений "Березовского ЖКХ". В результате вода осталась без кислорода, а река – без рыбы. За такую бесхозяйственность жилищно-коммунальное хозяйство оштрафовали на круглую сумму. Что стало источником гибели рыбы на этот раз, пока говорить рано.

Выводы сделают. После того, как установят тип и концентрацию вредных веществ в Ясельде. А пока работники охраны животного и растительного мира спасают то, что еще можно спасти. Всю погибшую рыбу соберут и утилизируют.