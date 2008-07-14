Экипаж сухогруза "Леманн Тимбер", который терпит бедствие в Аравийском море, принял решение об эвакуации

На помощь теплоходу из Дубаи вышел буксир. В зоне бедствия также находится американский военный катер. Накануне, с вертолета на судно удалось передать воду и продукты, и ослабшие моряки смогли подкрепиться. Команда корабля состоит из граждан Украины и Эстонии, руководит ими российский капитан. По дороге домой после освобождения из плена судно попало в шторм, и моряки были вынуждены подать сигнал SOS.