«Джокеру из Колорадо» официально предъявлены обвинения по 140 пунктам

Суд в США предъявил официальные обвинения Джеймсу Холмсу, называющему себя Джокером. Он обвиняется по 140 пунктам: 12 обвинений в убийстве первой степени, 12 обвинений в убийстве с косвенным умыслом,116 эпизодов покушений на убийство, а также хранение взрывчатки.

Согласно законодательству Колорадо, Джеймсу Холмсу грозит минимальное наказание в виде пожизненного заключения, а максимальное — в виде смертной казни, сообщение ctv.by сo ссылкой на Reuters.

Напомним, Холмс открыл огонь по зрителям на премьере фильма «Темный Рыцарь: Возрождение легенды» в ночь на 20 июля. Трагедия произошла в кинотеатре города Аврора под Денвером. Среди убитых - шестилетняя девочка. Всего жертвами стрельбы стали 12 человек, около 58 ранены. Десять пострадавших все еще в больницах, трое из них — в критическом состоянии. О причинах массового расстрела преступник не рассказал. Перед тем, как отправиться на кровавую премьеру, Холмс также заминировал свою квартиру. Так он рассчитывал убить еще несколько десятков человек, живущих по соседству.

Только один человек был казнен в Колорадо со времен восстановления смертной казни в 1976 году, сообщает ctv.by сo ссылкой на Sky news.