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Джареду Ли Лофнеру, ранившему члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, грозит смертная казнь

11 января 2011 12:18
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Лофнер, убивший шесть человек и тяжело ранивший 14, в том числе члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, предстал перед американским судом.

Прокуроры ознакомили 22-летнего преступника с сутью предъявленных ему обвинений. Лофнеру светит пожизненное заключение, а то и смертная казнь.

Напомним, трагедия произошла два дня назад. Лофнер открыл стрельбу прямо в толпе, во время речи   Гиффордс перед избирателями. Сама конгрессвумен сейчас в больнице в критическом состоянии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Среди шестерых погибших – помощник Гиффордс, федеральный судья и 9-летняя девочка.

# происшествия # Смертная казнь

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