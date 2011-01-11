Джареду Ли Лофнеру, ранившему члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, грозит смертная казнь

Лофнер, убивший шесть человек и тяжело ранивший 14, в том числе члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, предстал перед американским судом.

Прокуроры ознакомили 22-летнего преступника с сутью предъявленных ему обвинений. Лофнеру светит пожизненное заключение, а то и смертная казнь.

Напомним, трагедия произошла два дня назад. Лофнер открыл стрельбу прямо в толпе, во время речи Гиффордс перед избирателями. Сама конгрессвумен сейчас в больнице в критическом состоянии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Среди шестерых погибших – помощник Гиффордс, федеральный судья и 9-летняя девочка.