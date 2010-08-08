Дымом окутана практически вся Рязанская область, а также соседние регионы - Московский, Тульский, Калужский, Владимирский и Воронежский

Только на Рязанщине от огня пострадали более 200 населённых пунктов, выгорело почти 5 тысяч гектаров леса.

В тушении пожаров задействованы и расчёты МЧС из Беларуси. Несколько наших машин борются с огнём в Окском государственном заповеднике.

Виталий Пикурин, начальник управления аварийно спасательных служб и ликвидаций чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь:

Работы много. Пока пожары будут — будем здесь. Если это затянется больше чем на две недели, будет заменён личный состав и, может, останемся больше.

Владимир Веселов, лесничий Рязанского районного лесничества (Россия):

Помощь любая нужна — вчера бульдозером, сейчас курсанты десантного училища. Сейчас вы подъехали, нам уже интереснее стало и надёжнее. А то трепет берёт — сильно горит, и воды нет нигде.