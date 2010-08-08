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Дымом окутана практически вся Рязанская область, а также соседние регионы - Московский, Тульский, Калужский, Владимирский и Воронежский

08 августа 2010 14:05
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Только на Рязанщине от огня пострадали более 200 населённых пунктов, выгорело почти 5 тысяч гектаров леса.

В тушении пожаров задействованы и расчёты МЧС из Беларуси. Несколько наших машин борются с огнём в Окском государственном заповеднике.

Виталий Пикурин, начальник управления аварийно спасательных служб и ликвидаций чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь:
Работы много. Пока пожары будут — будем здесь. Если это затянется больше чем на две недели, будет заменён личный состав и, может, останемся больше.

Владимир Веселов, лесничий Рязанского районного лесничества (Россия):
Помощь любая нужна — вчера бульдозером, сейчас курсанты десантного училища. Сейчас вы подъехали, нам уже интереснее стало и надёжнее. А то трепет берёт — сильно горит, и воды нет нигде.

# происшествия # Природные катаклизмы

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