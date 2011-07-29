Двум жителям Молодечно за ложную информацию о минировании вокзалов грозит до 7 лет лишения свободы

28 июля по телефону 103 четыре раза звонил мужчина и говорил, что железнодорожные вокзалы в Минске и Молодечно заминированы. Причем третий и четвертый раз он звонил, чтобы сказать, что до взрывов осталось 30 и 15 минут соответственно.
К зданию вокзала были направлены группы разминирования, в целях безопасности эвакуировали более тысячи человек. Аналогичные мероприятия правоохранители провели в Молодечно. Взрывных устройств обнаружено не было. Работа минского железнодорожного вокзала была прервана на 2,5 часа, сообщает www.ctv.by.
По словам самих задержанных, таким образом они хотели пошутить после распития спиртного со своими друзьями.