Двум жителям Молодечно за ложную информацию о минировании вокзалов грозит до 7 лет лишения свободы

Кроме того, за спровоцированный сбой в работе вокзалов, а также за работу всех спецслужб по обнаружению несуществующего взрывного устройства мужчинам (27 и 36 лет) придется заплатить крупный штраф. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

28 июля по телефону 103 четыре раза звонил мужчина и говорил, что железнодорожные вокзалы в Минске и Молодечно заминированы. Причем третий и четвертый раз он звонил, чтобы сказать, что до взрывов осталось 30 и 15 минут соответственно.

К зданию вокзала были направлены группы разминирования, в целях безопасности эвакуировали более тысячи человек. Аналогичные мероприятия правоохранители провели в Молодечно. Взрывных устройств обнаружено не было. Работа минского железнодорожного вокзала была прервана на 2,5 часа, сообщает www.ctv.by .

По словам самих задержанных, таким образом они хотели пошутить после распития спиртного со своими друзьями.