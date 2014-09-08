Двум пловцам чудом удалось уплыть от гигантской акулы

Новости мира. Двум пловцам чудом удалось скрыться от гигантской акулы-молота. Произошедшее на видео сняли очевидцы.



На YouTube это видео появилось в конце августа, и его уже посмотрели около 3 миллионов раз. Смотрите видео.

Напомним, минувшим летом во Флориде встреча девятилетнего мальчика с аллигатором едва не закончилась трагедией.

Мальчик с компанией друзей несколько часов катался на велосипеде, заметно устав, они решили искупаться в озере.

Правда, не учли, что эта зона запрещена для купания.

Мальчик был относительно недалеко от берега, когда его схватил аллигатор. Школьник признается, сначала подумал, что кто-то из его товарищей решил пошутить над ним.

Мальчик, чудом спасшийся от аллигатора:

Сначала я подумал, что со мной кто-то играет... Я почувствовал его челюсть, его зубы. Я сразу же отреагировал и ударил его несколько раз. Потом у меня хватило сил, чтобы открыть немного его челюсть.

На теле мальчика – более тридцати следов от зубов и когтей хищника. Подробности читайте и смотрите здесь.