Двухлетнюю девочку четыре часа искали в лесу

Ребенок заблудился в четырех километрах от деревни Воротын Калинковичского района 14 октября.

Сообщение об исчезновении девочки поступило в Калинковичское РОВД в 16.17. Бабушка и дедушка, отправившиеся вместе с двухлетней внучкой на сбор грибов, оставили девочку на гужевой повозке. Около 12.00 ребенок исчез, и до момента заявления в милицию родным найти внучку не удалось.

Для розыска ребенка был поднят весь личный состав управления внутренних дел Гомельского облисполкома, районных отделов милиции. В поисках также принимали участие работники МЧС, предприятия лесного хозяйства, общественность. Девочку нашли в лесу в 1,2 км от места пропажи. С диагнозом «переохлаждение» она была доставлена в районную больницу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.