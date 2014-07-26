Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Сморгони. Мальчик погиб

Новости Беларуси. Беспечность родителей стала причиной трагедии. В тот злополучный день двухлетний мальчик и его трехлетний брат остались дома одни. Их папа был на работе, а мама, уложив детей спать, ушла на прием к врачу.

Малыши, очевидно, проснулись и захотели поиграть.

Старшему брату удалось распахнуть окно, оставленное на режиме проветривания, а младший выглянул наружу. Одно неловкое движение... и малыш сорвался вниз.

Очевидцы трагедии вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось. От травм, полученных при падении, ребенок скончался в больнице.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.

Напомним, минувшей весной в Гомеле из-за отцовской невнимательности погиб пятилетний мальчик, он утонул в очистном коллекторе. Все произошло на авторынке, куда отец мальчика отправился за запчастями. Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку. Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине. Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.