Двухлетний ребенок утонул на глазах прабабушки

Трагедия в Березовском районе потрясла всю область. 2-хлетний мальчик утонул в маленьком пруду.

Ребенок был в гостях у родственницы. 80-летняя женщина работала в огороде. Пожилая пенсионерка и не заметила, как ребенок оказался в воде. Оказать первую помощь мальчику пытались соседи, но приехавшая скорая помощь констатировала смерть.

80-летняя Любовь Федоровна вырастила двоих детей, четверо внуков, а правнука не уберегла. Она до секунды помнит, как все произошло. На огороде пенсионерка сажала чеснок. Двухлетний Владик игрался рядом. Она только на миг отвернулась, а малыш побежал к пруду. Женщина пыталась остановить правнука, но не успела.

Трагедия произошла у самого берега. Как установит следствие, глубина здесь чуть более 50 сантиметров. По словам соседей, ребенок часто оставался у прабабушки. А сами родители любят выпить. Уже известно, что смерть двухлетнего малыша наступила практически мгновенно. Впрочем, все детали гибели ребенка еще предстоит установить прокуратуре.

Сначала года на Брестчине утонули пять малышей. В Ганцевичах мамаша за празднеством не заметила, как ребенок оказался в мелиоративном канале. Двое несовершеннолетних братьев из Барановичей утонули в пруду, провалившись под лед. Что

это? Случайность? Скорее, безответственность и невнимательность родителей к собственным детям.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания «СТВ», Березовский район, Брестская область.

