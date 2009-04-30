Двухлетний мальчик выпал с балкона

Трагедия произошла в Славгороде Могилёвской области

Пока родители принимали на кухне гостей, ребёнок резвился со своим сверстником в другой комнате. Никто и не заметил, как малыш выпал с балкона. К счастью, ребенок остался жив. Падение смягчила рыхлая почва клумбы. Мальчик получил черепно-мозговую травму и перелом ключицы.

- Получилось так, что ребёнок остался без присмотра. Играл, а в одной из комнат есть балкон. Скорее всего, он открыл балкон и вышел на него. Окна были открыты. Мальчик, скорее всего, встал на стульчик, который там был и опрокинулся с 5 этажа – рассказал нашему корреспонденту исполняющий обязанности начальника Славгородского РОВД Виктор Тихоненко.

Сейчас ребенок находится в Могилёвской больнице скорой помощи. Состояние мальчика тяжелое. Но медики надеются на его скорое выздоровление. Милиция же выясняет, как родители присматривали за ребёнком.