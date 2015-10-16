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Двухкилограммовый лещ упал с неба и проломил крышу дома в Финляндии

16 октября 2015 14:08
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Новости Финляндии. Хотя рыба в буквальном смысле свалилась с неба, ее, скорее всего, уронила птица. Тем не менее, лещ рухнул на крышу одного из дачных домов Хельсинки с такой силой, что прибил черепицу на крыше.

Впрочем, специалисты ничего особенного в этом случае не находят: с их слов,

в Финляндии такое случается чуть ли не на каждом шагу.

Матти, хозяин дома (в комментарии Radio Suomi):
В прошлые выходные я был на даче. В какой-то момент услышал глухой звук удара, донесшийся из кухни. Выглянув из окна, я заметил, как с крыши что-то свалилось. Это был двухкилограммовый лещ, который с грохотом разбил черепицу на крыше и скатился вниз.

Эксперты предположили, что птица летела с лещом в когтях, однако удержать его не смогла:

лещ оказался слишком тяжелым.

Аре Саура, ихтиолог:
Скорее всего, это была скопа, которая из жадности своей замахнулась на слишком крупную добычу. Птица летела с рыбой в когтях, однако та оказалась слишком тяжелой и выскользнула, рухнув с воздуха на крышу жилого строения. 

# происшествия # Необычное # Аре Саура

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