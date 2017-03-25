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Двух россиян с оружием задержали в Могилевском районе. По словам жителей Брянска, они направлялись на экскурсию в Брест

25 марта 2017 16:49
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Новости Беларуси. В Могилевском районе правоохранители задержали двух граждан России, которые перевозили в своем автомобиле особый арсенал: защитную экипировку мотоциклиста, флаг Украины, 2 пневматических и пару сигнально-шумовых пистолета, радиостанции и электро-шокер.

Так же в этом специфическом наборе находилось 5 емкостей с металлическими элементами и 12 патронов к шумовому оружию.

Металлическая палку с шипами длинной в 50 сантиметров, световозвращающий жилет «ДПС», жезл и куртка с опознавательными знаками МЧС России.

По словам жителей Брянска, они направлялись на экскурсию в Брест.

Специфическая поклажа отправлена на проверку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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