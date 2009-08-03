Двух минчан вынесли из горящих квартир

Два пожара произошли ранним утром 3 августа в Минске.

С разницей в час в квартирах на улицах Червякова, 23, и Калиновского, 15, произошли возгорания постельных принадлежностей.

Впервом случае был спасен 72-летний горожанин, которого отправили в больницу скорой медицинской помощи с диагнозом «отравление угарным газом».

Спустя час по второму адресу спасатели вынесли из горящей квартиры неработающего минчанина. Он заснул с непотушенной сигаретой и очнулся уже на руках у сотрудников МЧС.

Обе квартиры находились на первых этажах. Огонь повредил только диваны, на которых спали любители покурить в постели, сообщает агентство «Минск-Новости»