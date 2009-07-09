Двойной теракт на севере Ирака унёс жизни 48-ми человек, более 80-ти – ранены

Однако, число погибших может увеличиться, так как пострадавшие в тяжёлом состоянии. За последние сутки это уже третий теракт в стране. Накануне вечером с интервалом в несколько минут два взрыва прогремели в Мосуле. Погибли 16 человек, ранены – 33. Теракты происходят один за другим на фоне вывода боевых частей США из иракских городов. По соглашению, полностью оставить страну американские войска должны к концу 2011-го года.