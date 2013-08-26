Двое жителей Минской области попали в больницу с ожогами из-за неосторожного обращения с огнем

Новости Беларуси. Двое мужчин пострадали в Минской области по причине собственной неосторожности. Так в Вилейскую районную больницу с ожогами попал 36-летний мужчина, который с помощью специальной жидкости сжигать мусор на приусадебных участках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А в Минском районе при подобных обстоятельствах пострадал 50-летний мужчина. Во время ремонта собственного грузовика на приусадебном участке, газовую горелку он подключал к газовым баллонам. Произошло возгорание пропана, мужчина получил ожоги пламенем.