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Двое жителей Минской области попали в больницу с ожогами из-за неосторожного обращения с огнем

26 августа 2013 15:19
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Новости Беларуси. Двое мужчин пострадали в Минской области по причине собственной неосторожности. Так в Вилейскую районную больницу с ожогами попал 36-летний мужчина, который с помощью специальной жидкости сжигать мусор на приусадебных участках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А в Минском районе при подобных обстоятельствах пострадал 50-летний мужчина. Во время ремонта собственного грузовика на приусадебном участке, газовую горелку он подключал к газовым баллонам. Произошло возгорание пропана, мужчина получил ожоги пламенем.

# происшествия # Несчастный случай

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