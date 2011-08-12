Двое пьяных гомельчан избили проводников и пассажиров в поезде Гомель – Санкт-Петербург

Инцидент произошел в поезде накануне ночью.

28-летний гомельчанин, работающий в одной из фирм в России, а также еще один 21-летний житель Гомеля (менеджер белорусской фирмы) избили пятерых человек (троих проводников и двух пассажиров). Пострадавшими пассажирами оказались 25-летний студент из Витебского медицинского университета и 22-летний методист Гомельского дома творчества.

Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянение, совершили свой поступок беспричинно, из хулиганских побуждений.

В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 «Хулиганство» УК Беларуси. Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает ctv.by.