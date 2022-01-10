Двое погибли, семеро получили травмы. Сколько в Минской области произошло ДТП за большие выходные?

Новости Беларуси. На выходных с 7 по 9 января в результате шести дорожно-транспортных происшествий два человека погибли и семь получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

7 января на 39-м километре автодороги М3 Минск – Витебск в Логойском районе водитель Audi не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на бетонную водосточную трубу. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался.

Еще одна авария произошла 9 января на 17-м километре автодороги Р23 Минск – Микашевичи. Водитель Audi совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги. Мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.