Двое погибли, семеро получили травмы. Сколько в Минской области произошло ДТП за большие выходные?

Новости Беларуси. На выходных с 7 по 9 января в результате шести дорожно-транспортных происшествий два человека погибли и семь получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На выходных с 7 по 9 января в результате шести дорожно-транспортных происшествий два человека погибли и семь получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
7 января на 39-м километре автодороги М3 Минск – Витебск в Логойском районе водитель Audi не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на бетонную водосточную трубу. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался.
Еще одна авария произошла 9 января на 17-м километре автодороги Р23 Минск – Микашевичи. Водитель Audi совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги. Мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.
За праздничные дни задержано 33 нетрезвых водителя. 155 лиц управляли транспортом без прав. К административной ответственности привлечено почти 600 пешеходов, из которых 176 находились в состоянии алкогольного опьянения.