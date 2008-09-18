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Двое пенсионеров погибли на пожаре в райцентре Корма

18 сентября 2008 10:29
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Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже 5-этажного дома. Спасатели прибыли оперативно, им потребовалось менее 10 минут, чтобы локализовать и ликвидировать пожар. В квартире были обнаружены тела двоих пенсионеров — мужчины и женщины.

Предположительная причина происшествия — неосторожность при курении. Отметим, что всего за минувшие сутки в республике произошло 16 пожаров в жилом секторе, погибли 3 человека. Все несчастные случаи связаны с неосторожностью при курении, сообщили в МЧС.
# происшествия

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