Двое пенсионеров погибли на пожаре в райцентре Корма

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже 5-этажного дома. Спасатели прибыли оперативно, им потребовалось менее 10 минут, чтобы локализовать и ликвидировать пожар. В квартире были обнаружены тела двоих пенсионеров — мужчины и женщины.



Предположительная причина происшествия — неосторожность при курении. Отметим, что всего за минувшие сутки в республике произошло 16 пожаров в жилом секторе, погибли 3 человека. Все несчастные случаи связаны с неосторожностью при курении, сообщили в МЧС.