Двое парней упали в Минске с высоток и остались живы

Пострадали 6 пассажиров маршрутки. С ушибами они доставлены в больницу скорой медицинской помощи, у троих из них – лёгкие черепно-мозговые травмы.
В результате ДТП 80-летний пешеход погиб
Студент-первокурсник механико-математического факультета решил сделать подъем с переворотом. Однако выбрал для этого неподходящий спортивный снаряд — переносные футбольные ворота.
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