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Двое парней упали в Минске с высоток и остались живы

07 мая 2009 13:24
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Ночью 6 мая мужчина упал с 9-го этажа, другой - с 8-го. Минчане доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Не уточняется, что это было - попытка самоубийства или несчастный случай
# происшествия

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