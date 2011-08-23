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Двое налетчиков после полудня ограбили магазин в минской многоэтажке

23 августа 2011 19:08
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Нападение произошло около 12.15 в торговой точке по улице Белецкого. Двое молодых людей под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили выручку из кассы и 10 блоков сигарет Winston. Приметы первого нападавшего: мужчина 20-25 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие; был одет в серую байку в темную клетку, при себе имел черную спортивную сумку с надписью белого цвета. Приметы второго: мужчина 20-25 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения; был одет в черную байку с капюшоном.
# происшествия

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