Новости Беларуси. Беспечность взрослость едва не привела к трагедии. Двое детей в Бобруйске чуть не задохнулись во время пожара, пока их мать была на слете байкеров. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС около полуночи. Из квартиры на втором этаже пятиэтажки шел дым.

Прибывшее спасатели обнаружили двоих мальчиков 5 и 7 лет. К счастью, дети серьезно не пострадали, однако им все же понадобилась помощь медиков.

С верхних этажей были эвакуированы 11 соседей. Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.