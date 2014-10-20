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Двое детей в Бобруйске чуть не задохнулись во время пожара, пока их мать была на слете байкеров

20 октября 2014 07:21
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Новости Беларуси. Беспечность взрослость едва не привела к трагедии. Двое детей в Бобруйске чуть не задохнулись во время пожара, пока их мать была на слете байкеров. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС около полуночи. Из квартиры на втором этаже пятиэтажки шел дым.

Прибывшее спасатели обнаружили двоих мальчиков 5 и 7 лет. К счастью, дети серьезно не пострадали, однако им все же понадобилась помощь медиков.

С верхних этажей были эвакуированы 11 соседей. Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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