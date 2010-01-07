Двое боевиков, захватив гостиницу, почти сутки ведут бой с полицией в Индии

В индийском городе Шринагар уже около 20 часов продолжается противостояние индийских сил правопорядка и двух боевиков, засевших в одном из отелей столицы штата Джамму и Кашмир.

Еще в среду днем два вооруженных гранатами и автоматами злоумышленника атаковали расположенный в районе площади Лал-чоук в центре города полицейский участок, пишет The Hindustan Times. Жертвами нападения стали два человека, один из которых оказался полицейским. Еще около десяти человек получили ранения, причем среди них есть и оператор информационного телеканала.

Обстреляв и забросав гранатами опорный пункт полиции, боевики проникли в расположенную рядом гостиницу и оттуда оказывали сопротивление стражам порядка. Полицейские оцепили квартал, вывели из гостиницы десятерых постояльцев и эвакуировали близлежащие дома. В окрестностях Лал-чоука ночью были установлены прожекторы, чтобы не дать боевикам скрыться под покровом темноты. Утром перестрелка возобновилась с новой силой. Сотрудники местной полиции и Центрального полицейского резерва (CRPF) готовятся к штурму здания.

Ответственность за эту террористическую атаку взяла на себя группировка «Джамиат уль-Муджахеддин», выступающая за создание в Кашмире независимого шариатского государства. Эта атака боевиков стала первой террористической акцией в Индии в наступившем году и первой в Кашмире за два года.