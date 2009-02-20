Двое белорусов погибли в Египте в авиакатастрофе

В настоящее время МИД нашей страны устанавливает их личности и решает вопрос о доставке тел погибших соотечественников на родину.

Украинский грузовой самолет АН-12 потерпел крушение сегодня утром в аэропорту города Луксор. В составе экипажа было пятеро. Двое – наших граждан, двое – украинцев и один россиянин. Авиалайнер следовал из Уганды и приземлился в египетском аэропорту для дозаправки. Во время взлета загорелся двигатель, затем пламя охватило всю машину, и она рухнула недалеко от взлетно-посадочной полосы. На месте крушения работает комиссия. Причины происшествия выясняются.



АН-12 не относят к числу сверхнадежных самолетов. За полвека эксплуатации – 185 авиакатастроф. Хотя эта крылатая машина долгие годы была рабочей лошадкой советской транспортной авиации. К производству четырехмоторного самолета приступили еще в 1957 году и за 15 лет выпустили более 1200 машин. В Беларуси сейчас только один такой самолет.

Разбившийся самолет принадлежал южноафриканской авиакомпании и по предварительным данным летел на Украину для планового ремонта. Причины катастрофы выясняются. Рассматривается несколько версий. От ошибки пилота до утечки топлива. После того как обнародуют результаты – в Беларуси их тщательно проанализируют.