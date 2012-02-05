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Движение транспорта на границе Казахстана и Узбекистана восстанавливается

05 февраля 2012 14:11
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Напомним, здесь из-за снежных буранов оказались заблокированы около 50 белорусских дальнобойщиков.

Сильные морозы и метели заставили местные власти закрыть погранпереход. Сотни большегрузных машин, в том числе из Беларуси, застряли в пустыне Каракумы. Караван грузовиков растянулся на несколько километров. На данный момент движение транспорта на границе Казахстана и Узбекистана постепенно восстанавливается.

Всего в период с 1 по 4 февраля спасены и эвакуированы 500 человек, среди пострадавших наших соотечественников нет. Белорусское посольство в Республике Казахстан держит ситуацию под контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:
По информации руководителя МЧС области, в которой наши автомобили застряли, на данный момент каких-то происшествий не зафиксировано. Несколько дней машины стояли в снежном плену. Но, в общем-то, всем оказана помощь, машины пробились на магистраль и начали движение. Ситуация находится под контролем.

На юго-западе Казахстана в плену у сильных метелей оказались десятки машин

# происшествия

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