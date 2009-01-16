Движение поездов Минского метрополитена было приостановлено сегодня из-за чрезвычайного происшествия

На станции "Московская" в 8 утра в пространство между вагонами подходящего поезда упал 27-летний мужчина. Машинист применил экстренное торможение, половина состава осталась в туннеле, но поезд не успел остановиться перед молодым человеком. Сотрудники метрополитена и пассажиры оказали пострадавшему скорую помощь, с травмами он доставлен в больницу. Через пять минут после ЧП подземка заработала в обычном режиме. Обстоятельства происшествия выясняются.