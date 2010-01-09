Движение поездов Eurostar вновь приостановлено

Движение поездов Eurostar в туннеле под Ла-Маншем вновь приостановлено из-за погодных условий.

«Из-за очень сложных метеорологических условий, когда температура достигает отметки минус 15 градусов по Цельсию (в Великобритании), движение поездов будет ограничено вплоть до воскресенья», — отмечает пресс-служба «Евростара».

Не далее как 7 января очередной поезд Eurostar, следовавший из Брюсселя в Лондон, застрял в Евротуннеле под Ла-Маншем. В декабре 2009 года сразу несколько таких поездов вышли из строя также прямо в туннеле, предположительно, из-за обледенения составов на морозе и последующем образовании конденсата при перепаде температур в туннеле, что приводило к поломке поездов на электрической тяге.

В самой Великобритании продолжается транспортный хаос, вызванный снегопадами и небывало морозной погодой для британской зимы, передает БЕЛТА.