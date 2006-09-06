Движение пассажирских поездов из Молдовы в Беларусь восстановлено

Пассажирский поезд N71 "Кишинев-Минск" прибудет в столицу 7 августа в середине дня.Напомним, с 1 сентября администрация Украинских железных дорог приостановила транзит пассажирских поездов, следующих из Украины в Молдову и обратно в связи с ремонтом железнодорожного моста на одном из участков пути.

Из-за этого было нарушено движение поездов, в том числе "Кишинев - Минск" и "Кишинев - Санкт-Петербург", следующих через Беларусь.

137 пассажиров, которые накануне должны были выехать из Молдовы в Минск, были вынуждены сдать свои билеты. 20 человек провели две ночи на вокзале.