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Движение пассажирских поездов из Молдовы в Беларусь восстановлено

06 сентября 2006 11:43
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Пассажирский поезд N71 "Кишинев-Минск" прибудет в столицу 7 августа в середине дня.Напомним, с 1 сентября администрация Украинских железных дорог приостановила транзит пассажирских поездов, следующих из Украины в Молдову и обратно в связи с ремонтом железнодорожного моста на одном из участков пути.
Из-за этого было нарушено движение поездов, в том числе  "Кишинев - Минск" и "Кишинев - Санкт-Петербург", следующих через Беларусь.
137 пассажиров, которые накануне должны были выехать из Молдовы в Минск, были вынуждены сдать свои билеты. 20 человек провели две ночи на вокзале.
# происшествия

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