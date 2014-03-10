Прямой эфир

Движение на улице Могилевской в Минске перекрыто. На проезжей части провалился асфальт

10 марта 2014 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЧП на улице Могилевской в Минске. Большой участок асфальта провалился на проезжей части. В результате  движение перекрыто от улицы Красивой до Чкалова.  Не ходит сейчас там и общественный транспорт.

Ольга Прищепа, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района:
Перекрыто движение от улицы Красивой до улицы Чкалова. Не ходит общественный транспорт.

К счастью, никто не пострадал. В том числе не был поврежден ни один автомобиль. Сейчас на месте происшествия работают дорожные службы.

Прохожий:
Каждый день хожу на работу. 4 месяца асфальт проседал, проседал - сегодня не выдержал. Утром уже было закрыто.

Несколько лет назад подобный случай произошел на улице Машиностроителей в Минске. Глубокая яма образовалась прямо во втором ряду оживленной магистрали, примерно в 150 метрах от перекрестка с улицей Ташкентской. Никто из автомобилистов тогда не пострадал. Смотрите видео.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пенсионер «заминировал» хлебный магазин в Гомеле
10 марта 2014 08:46

Пенсионер «заминировал» хлебный магазин в Гомеле

В Южно-Китайском море пропал Боинг 777 с 239 людьми на борту. Возможно, его похитили террористы
10 марта 2014 08:17

В Южно-Китайском море пропал Боинг 777 с 239 людьми на борту. Возможно, его похитили террористы

Подросток погиб от удара током, катаясь на крыше электропоезда в Подмосковье
10 марта 2014 08:14

Подросток погиб от удара током, катаясь на крыше электропоезда в Подмосковье