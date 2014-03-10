Движение на улице Могилевской в Минске перекрыто. На проезжей части провалился асфальт

Новости Беларуси. ЧП на улице Могилевской в Минске. Большой участок асфальта провалился на проезжей части. В результате движение перекрыто от улицы Красивой до Чкалова. Не ходит сейчас там и общественный транспорт.
Ольга Прищепа, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района:
Перекрыто движение от улицы Красивой до улицы Чкалова. Не ходит общественный транспорт.
К счастью, никто не пострадал. В том числе не был поврежден ни один автомобиль. Сейчас на месте происшествия работают дорожные службы.
Прохожий:
Каждый день хожу на работу. 4 месяца асфальт проседал, проседал - сегодня не выдержал. Утром уже было закрыто.
Несколько лет назад подобный случай произошел на улице Машиностроителей в Минске. Глубокая яма образовалась прямо во втором ряду оживленной магистрали, примерно в 150 метрах от перекрестка с улицей Ташкентской. Никто из автомобилистов тогда не пострадал. Смотрите видео.