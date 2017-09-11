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Две смертельные аварии произошли в Минской области в минувшие выходные

11 сентября 2017 13:57
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Новости Беларуси. Два человека погибли в ДТП на выходных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Две смертельные аварии произошли в Минской области в минувшие выходные-1

Так, накануне в Воложинском районе под колеса автомобиля попал мужчина, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в темное время суток, пешеход был без фликера.

Две смертельные аварии произошли в Минской области в минувшие выходные-3

Почти аналогичное ДТП зарегистрировано в Пристоличье: водитель легковушки сбил женщину, которая шла по крайней левой полосе. Она погибла на месте.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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