Две смертельные аварии произошли в Минской области в минувшие выходные

Новости Беларуси. Два человека погибли в ДТП на выходных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Два человека погибли в ДТП на выходных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, накануне в Воложинском районе под колеса автомобиля попал мужчина, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в темное время суток, пешеход был без фликера.
Почти аналогичное ДТП зарегистрировано в Пристоличье: водитель легковушки сбил женщину, которая шла по крайней левой полосе. Она погибла на месте.