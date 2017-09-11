Две смертельные аварии произошли в Минской области в минувшие выходные

Новости Беларуси. Два человека погибли в ДТП на выходных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, накануне в Воложинском районе под колеса автомобиля попал мужчина, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в темное время суток, пешеход был без фликера.