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Две пенсионерки, убитые своими сыновьями, обнаружены в Витебской области

17 июля 2009 12:11
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Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.

Вблизи деревни Софиевка Оршанского района в лесном массиве с ножевым ранением брюшной полости обнаружен труп 57-летней пенсионерки, жительницы деревни Левки. Предварительно установлено, что её ранее в ссоре после совместного распития спиртных напитков убил 28-летний сын, а затем тело матери спрятал в лесу.

Также алкоголь стал причиной смерти 85-летней пенсионерки из Новополоцка. Тело женщины со следами побоев было обнаружено в ее квартире. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от травматического шока. Мать во время ссоры избил 53-летний сын. В момент убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В обоих случаях подозреваемые нигде не работали и проживали вместе со своими матерями. Сейчас они задержаны. Возбуждены уголовные дела, передает корреспондент БЕЛТА.

# происшествия

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