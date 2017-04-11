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Две легковушки столкнулись в Несвиже: ребенок не пострадал, потому что был в автокресле

11 апреля 2017 15:00
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Новости Беларуси. Не разминулся на пустой дороге. В Несвиже 28-летний водитель за рулем легковушки решил обогнать другое авто. 62-летний местный житель в попутном транспортном средстве как раз собирался поворачивать налево. В результате машины столкнулись.

Пострадал вероятный виновник аварии, однако госпитализация ему не понадобилась.

В его автомобиле находился еще шестилетний пассажир. От серьезных травм ребенок уберегло то, что он находился в специальном удерживающие устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в программе «Минщина»

Две легковушки столкнулись в Несвиже: ребенок не пострадал, потому что был в автокресле-1

на СТВ.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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