Две легковушки столкнулись в Несвиже: ребенок не пострадал, потому что был в автокресле

Новости Беларуси. Не разминулся на пустой дороге. В Несвиже 28-летний водитель за рулем легковушки решил обогнать другое авто. 62-летний местный житель в попутном транспортном средстве как раз собирался поворачивать налево. В результате машины столкнулись.

Пострадал вероятный виновник аварии, однако госпитализация ему не понадобилась.

В его автомобиле находился еще шестилетний пассажир. От серьезных травм ребенок уберегло то, что он находился в специальном удерживающие устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в программе «Минщина»