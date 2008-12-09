Две белоруски погибли в результате ДТП в Смоленской области

Накануне вечером в районе деревни Старое на 179 километре автомагистрали Москва-Минск водитель туристического автобуса во время снегопада не справился с управлением при обгоне, съехал в кювет и перевернулся. Две женщины погибли, а водитель и восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.



Все пассажиры 21-местного автобуса, следовавшего из Москвы в Бобруйск, граждане Беларуси. Уже сегодня они отправятся домой.