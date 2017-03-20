Дважды за полчаса 29-летний водитель попался за превышение скорости в Бресте

Новости Беларуси. Водитель Volvo дважды за полчаса превысил скоростной режим. Как рассказали в ГАИ Брестской области, в первый раз 29-летний водитель разогнался в городе выше положенного на 29 км/ч. В отношении лихача составили административный протокол. Оплатив штраф на месте, мужчина поехал дальше.



Не прошло и получаса, лихача вновь задержали. Он двигался со скоростью 90 км/ч при разрешенных 60 км/ч. За повторное нарушение водителю грозит лишение права управления транспортным средством.

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