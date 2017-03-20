Прямой эфир

Дважды за полчаса 29-летний водитель попался за превышение скорости в Бресте

20 марта 2017 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Водитель Volvo дважды за полчаса превысил скоростной режим. Как рассказали в ГАИ Брестской области, в первый раз 29-летний водитель разогнался в городе выше положенного на 29 км/ч. В отношении лихача составили административный протокол. Оплатив штраф на месте, мужчина поехал дальше.

Не прошло и получаса, лихача вновь задержали. Он двигался со скоростью 90 км/ч при разрешенных 60 км/ч. За повторное нарушение водителю грозит лишение права управления транспортным средством.

Читайте по теме: 72-летний лихач из Дании погиб в ДТП в Столинском районе (здесь подробнее).

# происшествия # Курьезы

Другие новости рубрики

Все новости
Самолет «Белавиа» после взлета столкнулся со стаей птиц
20 марта 2017 07:30

Самолет «Белавиа» после взлета столкнулся со стаей птиц

Сувенирная граната почти на час парализовала движение в пункте пропуска «Варшавский мост»
20 марта 2017 07:14

Сувенирная граната почти на час парализовала движение в пункте пропуска «Варшавский мост»

Трагедия на Скидельском сахарном комбинате. Кто ответит за гибель людей?
19 марта 2017 17:51

Трагедия на Скидельском сахарном комбинате. Кто ответит за гибель людей?