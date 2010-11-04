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Двадцатилетняя студентка минского вуза спешила на свидание и попала под машину

04 ноября 2010 11:47
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В среду в 21:30 на перекрестке проспекта газеты «Правда» и улицы Голубева был совершен наезд на пешехода.

По словам девушки, она спешила на свидание. Как она сама потом объясняла, увидев нужный троллейбус, она не стала долго размышлять, а побежала на красный сигнал светофора. В это время автомобили как раз начинали движение. Выйдя на дорогу, девушка стала размахивать руками, требуя, чтобы водители дали ей перебежать на красный свет.

Несколько автомобилистов сумели вовремя среагировать, но водитель Ford, ехавший на зеленый, этого сделать не успел, тем более что обзор у него был ограничен. После удара девушку отбросило на встречный автомобиль, который еще не начал движение. Студентка с черепно-мозговой травмой, ссадинами лица и рук госпитализирована, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

# происшествия

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