Два трамвая столкнулись в Минске утром: пострадали 7 человек, 2 - в больнице

Новости Беларуси. Два трамвая столкнулись утром 24 февраля в Минске.

Инцидент произошел в начале восьмого утра в районе улицы Якубова (район Серебрянки). Трамвай №3 «Серебрянка – Озеро» врезался в трамвай маршрута №6 «Серебрянка – Зеленый Луг», стоявший перед ним на остановке «Серебрянка-3», сообщили в МЧС.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 7 человек. Они были доставлены в больницу. Обошлось без серьезных травм. На стационарном лечении остается два человека. Одному из них сделана операция.

Павел Гулевич, врач-хирург отделения сочетанной травмы больницы скорой медицинской помощи:

После обследования двое из пациентов направлены на амбулаторный этап лечения, двое из пациентов госпитализированы. Госпитализированы с травмами конечностей, грудной клетки. Один из пациентов прооперирован. Сейчас – в состоянии средней тяжести, но стабилен.

Движение общественного транспорта не было приостановлено. Организованы дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи до остановки «Тракторный завод». На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

Артем Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня приблизительно в 7 утра на улице Якубова произошло ДТП с участием двух трамваем. Это маршрут №6 и маршрут №3. В результате ДТП пострадало 7 человек. По предварительной версии, на некоторое время пропал электрический ток, в результате этого отказали тормоза.

Константин Гололобов, начальник управления безопасности движения государственного предприятия «Минсктранс»:

Трамвай двигался по маршруту №3 и совершил столкновение со стоящим на остановочном пункте трамваем, который двигался по маршруту №6. Ведется разбор данного обстоятельства, данного дорожно-транспортного происшествия как со стороны Следственного комитета Республики Беларусь, так и соответственно свою проверку проведем и мы. Все, что необходимо делать: и проверять техническое состояние, и все остальное, – у нас и так все это делается.

Напомним, что на прошедших выходных сложные погодные условия стали причиной многочисленных аварий. На Минской кольцевой таксист не справился с управлением, и авто съехало в кювет. Водителю и пассажирке потребовалась медицинская помощь.