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Два судна с сотнями мигрантов затонули у берегов Ливии

31 марта 2009 07:07
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На борту в общей сложности находились более 600 человек. Корабли направлялись в один из портов Южной Европы, передают информагентства. Вероятно, что находившиеся на них люди были нелегальными мигрантами. Ливийским спасателям удалось доставить на берег 42 человека. О судьбе остальных не сообщается.

В последнее время Ливия стала крупным перевалочным пунктом для нелегальных мигрантов из разных стран Африки, стремящихся попасть в Европу. Ежегодно в ЕС прибывают десятки тысяч нелегалов. Итальянское правительство объявило, что готово организовать совместное с Ливией морское патрулирование, чтобы остановить поток мигрантов.
# происшествия # Нелегальная миграция

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