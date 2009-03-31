Два судна с сотнями мигрантов затонули у берегов Ливии

На борту в общей сложности находились более 600 человек. Корабли направлялись в один из портов Южной Европы, передают информагентства. Вероятно, что находившиеся на них люди были нелегальными мигрантами. Ливийским спасателям удалось доставить на берег 42 человека. О судьбе остальных не сообщается.



В последнее время Ливия стала крупным перевалочным пунктом для нелегальных мигрантов из разных стран Африки, стремящихся попасть в Европу. Ежегодно в ЕС прибывают десятки тысяч нелегалов. Итальянское правительство объявило, что готово организовать совместное с Ливией морское патрулирование, чтобы остановить поток мигрантов.