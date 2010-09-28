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Два строителя погибли в Могилевской области в выходные

28 сентября 2010 08:39
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Один разбился, упав с большой высоты, на второго упала металлическая конструкция.

В субботу в деревне Каменка Кричевского района погиб 62–летний монтажник. На площадке строящегося завода предприятия «Кричевцементношифер» неожиданно обрушилась тяжелая металлическая конструкция одного из монтируемых зданий. В результате опрокинулся грузоподъемник гусеничного крана, тонны металла рухнули на проходившего по стройплощадке человека.

В воскресенье на Могилевщине погиб еще один строитель. В деревне Нежково Белыничского района возводят мост через речку Вабич. Вечером рабочий сорвался с восьмиметровой высоты вниз, пишет «СБ».

# происшествия

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