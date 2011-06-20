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Два сотрудника аэропорта Домодедово попались на краже багажа пассажиров

20 июня 2011 17:56
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В отношении инспектора пункта досмотра службы авиационной безопасности Светланы Кудиновой и таджика-уборщика, имя которого не называется, возбуждены уголовные дела.

В нарушение инструкции они не передали забытые пассажирами сумки в бюро находок, а взяли себе, что зафиксировали видеокамеры. Эти люди обвиняются в краже, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В апреле 2011г. в Домодедово произошел похожий случай. Вора также задержали благодаря видео.

Специалисты советуют, в случае пропажи вещей  обращаться в камеру хранения невостребованного багажа и найденных забытых вещей. Если вещей там нет - пишите заявление в ЛУВД «Домодедово». Сообщить о пропаже ценностей важно как можно быстрее, сообщает www.ctv.by.  

# происшествия

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