Два сотрудника аэропорта Домодедово попались на краже багажа пассажиров

В отношении инспектора пункта досмотра службы авиационной безопасности Светланы Кудиновой и таджика-уборщика, имя которого не называется, возбуждены уголовные дела.

В нарушение инструкции они не передали забытые пассажирами сумки в бюро находок, а взяли себе, что зафиксировали видеокамеры. Эти люди обвиняются в краже, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В апреле 2011г. в Домодедово произошел похожий случай. Вора также задержали благодаря видео.

Специалисты советуют, в случае пропажи вещей обращаться в камеру хранения невостребованного багажа и найденных забытых вещей. Если вещей там нет - пишите заявление в ЛУВД «Домодедово». Сообщить о пропаже ценностей важно как можно быстрее, сообщает www.ctv.by.