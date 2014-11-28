Прямой эфир

Два серьезных пожара произошли в Минске за один вечер 28 ноября: 1 человек погиб

28 ноября 2014 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Только за последние два часа в Минске произошло два серьезных пожара. На улице Седых выгорела практически вся квартира. Хозяина, предположительно в состоянии наркотического опьянения, удалось спасти.

А вот на улице Белецкого избежать беды не удалось. В результате пожара погиб мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
Буквально в конце рабочего дня на улице Белецкого на пожаре в квартире погиб человек. И сейчас на улице Седых, на другом пожаре из горящей квартиры нами был спасен мужчина, который передан медикам с отравлениями продуктами горения, а также с подозрением на наркотические опьянение и разбитым окровавленным лицом. Что послужило причиной трагедии в обоих случая, еще предстоит выяснить. На месте работает следственная оперативная группа.

# происшествия # Виталий Дембовский # Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Преступная группа заставляла белорусов брать кредиты, а деньги забирала себе
27 ноября 2014 18:13

Преступная группа заставляла белорусов брать кредиты, а деньги забирала себе

В деревне Озерцо горел цех по производству краски
27 ноября 2014 15:07

В деревне Озерцо горел цех по производству краски

5-месячный мальчик, избитый пьяной матерью, умер в больнице 27 ноября
27 ноября 2014 12:50

5-месячный мальчик, избитый пьяной матерью, умер в больнице 27 ноября