Два серьезных пожара произошли в Минске за один вечер 28 ноября: 1 человек погиб

Новости Беларуси. Только за последние два часа в Минске произошло два серьезных пожара. На улице Седых выгорела практически вся квартира. Хозяина, предположительно в состоянии наркотического опьянения, удалось спасти.

А вот на улице Белецкого избежать беды не удалось. В результате пожара погиб мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Буквально в конце рабочего дня на улице Белецкого на пожаре в квартире погиб человек. И сейчас на улице Седых, на другом пожаре из горящей квартиры нами был спасен мужчина, который передан медикам с отравлениями продуктами горения, а также с подозрением на наркотические опьянение и разбитым окровавленным лицом. Что послужило причиной трагедии в обоих случая, еще предстоит выяснить. На месте работает следственная оперативная группа.