Два самолёта чуть не столкнулись в небе над Москвой

Вылетев из аэропорта Внуково, пилот самолета Ту-154, направлявшегося в Самару, забыл убрать шасси, вследствие чего лайнер начал терять скорость. По тому же воздушному пути, но ниже и на удалении 4 км шел пассажирский «Боинг», вылетевший из Домодедово во Владивосток.

Теряющий скорость Ту-154 мог уйти в плоский штопор, что привело бы к столкновению самолета с летящим по тому же пути «Боингом». Избежать столкновения удалось благодаря своевременному вмешательству диспетчера, 39-летнего Ильи Куракулова, который сообщил экипажу «Боинга» о приближающемся Ту-154 и предписал прекратить набор высоты.

На принятие решения у диспетчера было лишь несколько секунд, поскольку сближение самолетов, на борту которых в общей сложности находились 300 пассажиров, происходило стремительно. За проявленный профессионализм и удачные действия выдвинуто предложение представить диспетчера к государственной награде. Сам Каракулов, комментируя свои действия, заявил, что лишь «выполнял свою работу и не терял бдительности».

Допустивший ошибку экипаж Ту-154 отстранен от полетов. В отношении пилота Ту-154, забывшего убрать шасси и не прореагировавшего на замечания диспетчеров, начато разбирательство; оценку его действиям даст комиссия Росавиации.

Инцидент с пассажирскими лайнерами произошел 24 апреля, однако известно о нем стало лишь 13 мая.