Два пожара за одни сутки

В деревне Солтановка Гомельской области огонь уничтожил отделение связи и дворовые постройки местного жителя. В обоих случаях обошлось без жертв. Это ЧП прервало 10-летнюю историю Солтановки - без пожаров.

Печь в Солтановском отделении связи в последний раз вытопили на кануне вечером. А уже в 4.18 утра на диспетчерский пульт Жлобинского РОЧС поступило сообщение о пожаре. Тушить почту выехало сразу несколько бригад. Правда, спасать им было уже нечего - бревенчатый дом сгорел за считанные минуты.

Теперь Солтановцы ходить на почту будут за три километра в соседние Перевичи. Однако, пожар не парализовал деятельность почтовой службы и в Солтановке.

Ближе к полудню пожарные бригады вновь спешили на помощь Солтановцам. На другом конце деревни горел сарай одного из местных жителей.

Два пожара за сутки для Солтановки, в которой уже лет 10 ничего не горело, - событие экстраординарное. Точные причины произошедшего еще предстоит выяснить. Сейчас ясно одно, будь то неисправное печное отопление, детские шалости или курение в постели - результат неизменен - пожары, которые за первые 7 дней нового года только в Гомельской области уже унесли 10 жизней.

