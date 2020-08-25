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Два подростка на мотоциклах столкнулись под Пуховичами

25 августа 2020 13:38
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Новости Беларуси. Авария в Пуховичском районе. Пострадали два мотоциклиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два подростка на мотоциклах столкнулись под Пуховичами-1

ДТП произошло на 7-м км автодороги Марьина Горка – Старые Дороги возле деревни Михайлово. 17-летний житель Марьиной Горки на мотоцикле ИЖ Планета 5 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом ИЖ Юпитер 3. Им руководил 16-летний подросток.

Два подростка на мотоциклах столкнулись под Пуховичами-4

Отметим, несовершеннолетние байкеры не имели прав. Оба госпитализированы. К счастью, серьезных травм удалось избежать. Подростки были в мотошлемах.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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