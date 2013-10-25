Два пассажирских автобуса дотла сгорели в Могилёве

Новости Беларуси. Два пассажирских автобуса, принадлежащих частному предприятию, сгорели вчера вечером в Могилёве. Причину пожара ещё предстоит установить.

Пресс-служба Могилёвского ОУМЧС:

В результате пожара уничтожены салоны в двух автобусах, повреждены лакокрасочные покрытия автобусов и четырех легковых автомобилей, которые были припаркованы рядом с автобусами.

Месяц назад минчане стали свидетелями необычного зрелища. На улице Малинина прямо из-под земли клубами валил дым. Как оказалось, трое мужчин решили отметить день рождения в тоннеле теплотрассы (смотрите видео). Праздник закончился пожаром. Спасателям удалось вытащить именинника и его гостя, третий участник торжества скрылся.