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Два пассажирских автобуса дотла сгорели в Могилёве

25 октября 2013 09:06
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Новости Беларуси. Два пассажирских автобуса, принадлежащих частному предприятию, сгорели вчера вечером в Могилёве. Причину пожара ещё предстоит установить.

Пресс-служба Могилёвского ОУМЧС:
В результате пожара уничтожены салоны в двух автобусах, повреждены лакокрасочные покрытия автобусов и четырех легковых автомобилей, которые были припаркованы рядом с автобусами.

Месяц назад минчане стали свидетелями необычного зрелища. На улице Малинина прямо из-под земли клубами валил дым. Как оказалось, трое мужчин решили отметить день рождения в тоннеле теплотрассы (смотрите видео). Праздник закончился пожаром. Спасателям удалось вытащить именинника и его гостя, третий участник торжества скрылся.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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