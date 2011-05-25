Два неработающих минчанина на незаконном обмене валюты заработали более 240 млн рублей

Один из них был ранее судим. Мужчины обменивали, преимущественно, крупные суммы денег и были пойманы с поличным во время очередной сделки в Минске.

Сейчас задержанные под следствием. На часть их имущества наложен арест. В частности, конфискованы 3 автомобиля.

Нарушителям закона грозит от 2 до 5 лет лишения свободы без права занимать определенные должности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Тарасевич, следователь УДФР КГК по Минской области и Минску:

Суммы сделок были от 200 долларов до 180 тысяч долларов США.

Курс иностранной валюты варьировался, и на определенный день составлял определенный курс: от 4800 белорусских рублей до 6500 белорусских рублей.