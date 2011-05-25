Два неработающих минчанина на незаконном обмене валюты заработали более 240 млн рублей

Сейчас задержанные под следствием. На часть их имущества наложен арест. В частности, конфискованы 3 автомобиля.
Нарушителям закона грозит от 2 до 5 лет лишения свободы без права занимать определенные должности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Светлана Тарасевич, следователь УДФР КГК по Минской области и Минску:
Суммы сделок были от 200 долларов до 180 тысяч долларов США.
Курс иностранной валюты варьировался, и на определенный день составлял определенный курс: от 4800 белорусских рублей до 6500 белорусских рублей.